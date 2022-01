Wemade hat launched das neue Blockchain-Spiel "GalaxyTornado on WEMIX" auf dem weltweiten Markt lanciert.

Wemade hat das neue Blockchain-Spiel "GalaxyTornado on WEMIX" für den globalen Markt freigegeben. "GalaxyTornado" wurde über Google Play auf dem weltweiten Markt freigegeben, so u. a. in Nordamerika, Europa und Asien, aber unter Ausschluss einiger Länder wie Südkorea und China. In dem als Gelegenheitsspiel konzipierten "GalaxyTornado" können Spieler neue Planeten erkunden und erschließen, um der ressourcengeschwächten Erde eine Zukunft zu ermöglichen. Die einfache Steuerbarkeit ermöglicht die Erkundung und Nutzbarmachung von mehr Planeten, wobei auch ein Konkurrenzsystem unter den Spielern zum Zug kommt. Zur Feier der globalen Freigabe werden drei Events organisiert. Im Rahmen des Symbol Collection Event können bis auf Weiteres Tornado-Beträge und spieleigene Gegenstände erworben werden, während in einem siebentägigen Giveaway-Event die für die Spielmechanik notwendige Energie erworben werden kann. Im Galaxy Race schließlich können Spieler je nach den im Rennen erlangten Rubinsteinen Tornados gewinnen. (Grafik: Business Wire)