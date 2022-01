Mainz (ots) -Wo im Sommer der Tourismus boomt, stellt sich ab November eine ganz eigene Stimmung ein: Es gibt kaum mehr Gäste auf Hiddensee, aber viel zu tun. Und die raue Natur schafft Herausforderungen, aber auch magische Momente. Die "ZDF.reportage" am Sonntag, 9. Januar 2022, 18.00 Uhr, erzählt vom "Winter auf Hiddensee". Der Film von Felix Krüger über eine Insel, die die meisten Deutschen nur im Sommer kennen, steht ab Freitag, 7. Januar 2022, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Im Winter ist Hiddensee immer wieder von der Außenwelt abgeschnitten und die rund 1000 Bewohnerinnen und Bewohner müssen dann sehen, wie sie zurechtkommen. Der diensthabende Meteorologe packt jeden Morgen Kamera, Stativ und Tonangel auf einen Handwagen und zieht damit vor den Leuchtturm, um seine Wetternachrichten zu verkünden. Dann wissen alle, ob sie mit der nächsten Lebensmittellieferung rechnen können oder auf ihre Vorratskammer zurückgreifen müssen. Die Versorgung auf Hiddensee ist eine logistische Herausforderung. Baustoff- und Lebensmittelhändler Michael Bach ordert täglich einen Container Lebensmittel vom Festland. Der kommt mit der ersten Fähre von der Nachbarinsel Rügen. Gleichzeitig organisiert Bach Baustoffe für sämtliche Arbeiten auf der Insel. Wenn die Hiddenseer Wetterstation starken Westwind meldet, freut sich Henry Engels. Der Bernsteinfischer hofft auf reiche Beute, denn bei vier Grad Celsius Wassertemperatur und stürmischer See sind die Bedingungen ideal. "Ich gehe erst raus, wenn alle anderen drinbleiben", erzählt er. Mit Watthose steigt er dann in die Brandung. Rangerin Lisa Wille ist im Winter, wenn es keine Exkursionen gibt, mit ihrer freiwilligen Helferin Helene im Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft" unterwegs. Die Welt der Wasservögel haben sie genauestens im Blick. Ebenso das Wegenetz, das im Winter runderneuert wird.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage-einfach-weihnachten-von-hamburg-bis-zur-zugspitze/ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdf-reportagePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5113449