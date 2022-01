NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum Geschäftshalbjahr von 230 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem robusten Halbjahresbericht. Höhere Schätzungen für den Spirituosenkonzern begründete er mit vorteilhaften Geschäftstrends im zweiten Geschäftsquartal./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

