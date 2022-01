Die Aktie von BASF setzt auch am Dienstag ihre positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort. Das Papier gewinnt derzeit auf der Handelsplattform Tradegate gut drei Prozent auf 64,21 Euro. Die BASF-Aktie profitiert dabei auch von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms.Der Chemiekonzern will Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen. Die Anteile am eigenen Unternehmen sollen bis Ende 2023 erworben werden, wie der DAX-Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mitteilte. Die zurückgekauften ...

