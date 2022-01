Der NBA-Star "Shaq" wurde für viele unpriviligierte Kinder in den USA zum Supersonder-Weihnachtsmann. Er verschenkte Hunderte Spielekonsolen. "Meine Eltern hatten nicht viel Geld. Aber sie haben mir beigebracht, wie wichtig es ist, etwas zurückzugeben", sagte der 49-jährige Multimillionär dem Sportmagazin Essentially Sports. Sein Vater war Drill-Sergeant der U.S.-Army und einige Zeit in Wildflecken (Bayern) stationiert. O'Neal ging daher eine Zeit lang in Fulda zur Schule. Er spielte in den 90er-Jahren in der NBA Basketball und wurde ...

