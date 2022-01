Unterföhring (ots) -Mehr bewegen. Gesünder essen. Besser schlafen. SAT.1 hilft, die Neujahrs-Vorsätze durchzuziehen. Das neue Prime-Time-Format "JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" bietet den Zuschauer:innen ab Donnerstag, 6. Januar, 20:15 Uhr Tipps, Geschichten und Ideen, wie man seinen eigenen Lebensalltag verbessern und im neuen Jahr durchstarten kann. "Jeder kennt das Problem: Wie halte ich meine Vorsätze dauerhaft durch? Auch ich habe es schon einige Male versucht", sagt Moderatorin Claudia von Brauchitsch. "Oft ist der Grund auch fehlendes Wissen, wie man es anpacken soll. In meiner neuen Sendung bekommen die Zuschauer:innen auf unterhaltsame Art und Weise genau die Infos, um ihre Vorsätze erfolgreich umsetzen zu können."In der ersten Folge trifft sich Claudia von Brauchitsch u.a. mit Wigald Boning zu einer Fahrradtour - um 4:00 Uhr morgens! Denn: Der Komiker hat Schlafprobleme. "Ich schlafe schlecht und versuche, die Vorteile zu genießen. Ich habe begonnen, nachts Sport zu treiben", erklärt Wigald Boning seine ungewöhnlichen Nachtaktivitäten. Neben prominenten Gästen erzählen auch Zuschauer:innen von ihren Erfahrungen. Expert:innen erklären wissenschaftliche Erkenntnisse und geben Tipps rund um das Thema Schlafen & Schnarchen. In den folgenden Sendungen geht es um die weiteren populären Alltagsthemen Körper & Bewegung, Geld, Ernährung und Beziehung & Sexualität."JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" - ab 6. Januar um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5113506