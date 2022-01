Die Kursentwicklung von Evotec treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent abgestraft. Nur noch 40,55 EUR müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Da sich Evotec mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund fünf Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 38,68 EUR. Die Trendentscheidung steht uns jetzt also unmittelbar bevor.

Antizyklisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...