Vancouver (British Columbia), 4. Januar 2022. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) ("Mobilum" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich, mit Kasha Piquette und Robert Niziol zwei führende Persönlichkeiten aus dem FinTech-Bereich in seinem Board of Directors willkommen zu heißen.

Die internationalen Führungserfahrungen von Kasha Piquette in den Bereichen Bankwesen, Investitionsmanagement und Kapitalmärkte mit einem besonderen Interesse an ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Governance) haben ihre Fähigkeit gestärkt, komplexe Finanzangelegenheiten im Dienste ihrer Teams und Kunden, einschließlich der Provinz Alberta, geschickt zu steuern. Als Director of Financial Services von Invest Alberta standen ihre wesentlichen Verantwortlichkeiten direkt mit der Steigerung ausländischer Direktinvestitionen in den Finanzsektor der Provinz in Zusammenhang. Invest Alberta ist ein neues und innovatives staatliches Unternehmen, dessen Ziel darin besteht, direkt mit inländischen und internationalen Investoren zusammenzuarbeiten, um hochwertige und wirkungsvolle Investitionen in die Provinz zu bringen.

Piquette kann eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen und ist dafür bekannt, dass sie ihre Kunden mit Stolz dabei unterstützt, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und Erfolg zu haben. In ihren früheren Positionen bei The National Bank, Barclays UK, Barclays Suisse SA, Barclays Dubai und Scotiabank erwarb sie die Fähigkeit, selbst unter den anspruchsvollsten Umständen erkenntnisreiche Ratschläge und Empfehlungen zu geben. Bei ihrer Tätigkeit für Invest Alberta konnte Piquette ihre lokalen und internationalen Geschäftserfahrungen nutzen, zumal sie die Unternehmensführung hinsichtlich unternehmerisch ausgerichteter Strategien berät, um globale Investoren für die Provinz zu gewinnen, zu sichern und zu binden.

Piquette kann eine beträchtliche Erfolgsbilanz beim Aufbau langjähriger professioneller Beziehungen durch sinnvolles Networking vorweisen, das auf einem gemeinsamen Interesse an neuen Technologien und deren Anwendung basiert (z. B. Blockchain, KI für tiefes Lernen und FinTech). Piquette brachte außerdem noch nie dagewesenes Know-how der lokalen und internationalen Märkte in Invest Alberta ein, einschließlich Devisen, Aktien, festverzinslicher Wertpapiere, strukturierter Produkte, Hedgefonds, Geschäftsentwicklung und ESG-Themen.

Robert Niziol kann in den Bereichen Kapitalmärkte, Risikokapital, außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Management und Unternehmensberatung eine Erfahrung von über 25 Jahren vorweisen. Seit 2005 ist er Partner bei Penton Partners, einem Fonds für außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, der in Privatunternehmen des unteren Mittelstandes in Polen investiert.

Niziol ist auch Founder von IGS Investment, einem VC-Fonds in frühem Stadium, der in innovative Technologien, FinTech und erneuerbare Energien investiert und seit seiner Gründung im Jahr 2018 bereits 14 Investitionen getätigt hat. Er ist auch Founder mehrerer Unternehmen, einschließlich Pin4 Cardless Cash (in den USA als MasterCard Cash Pick Up bekannt), Invex Ionics, Innox und Axen BioTech. Zuvor war er in der Credit Derivatives and Structured Credit Products Group bei JPMorgan Chase in New York City tätig.

Im Laufe seiner Karriere hat Niziol zahlreiche KMUs, große Unternehmen und Regierungsbehörden in unterschiedlichen geschäftlichen Angelegenheiten beraten, einschließlich Umstrukturierung, Turnarounds, Geschäftsentwicklung und Kapitalstrukturen, und hat Vorträge auf zahlreichen internationalen Konferenzen in Zusammenhang mit außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen und Risikokapital gehalten.

Die Mobilum-Directors Peter Green, Michael Devine und Aleem Nathwani sind vom Board zurückgetreten und stehen dem neuen Board und dem Management weiterhin als strategische Berater zur Verfügung.

Wojciech Kaszycki, Chief Executive Officer von Mobilum, sagte: "Ich freue mich, dass Kasha und Robert dem Board beigetreten sind. Ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Kryptowährungen, Blockchain und Finanzmärkte sind eine willkommene Ergänzung für das Team und ich freue mich darauf, in das neue Jahr zu starten und jene Dynamik fortzusetzen, die wir im Jahr 2021 aufgebaut haben. Ich möchte Peter, Michael und Aleem für ihre Leistungen beim Aufbau der Unternehmensstruktur danken und ich freue mich auf ihre kontinuierliche Beratung, zumal das Unternehmen bestrebt ist, weiterhin zu florieren und neue Partner und Kunden zu gewinnen."

