Nach deutlichen Kursgewinnen zum Jahresanfang bleiben Anleger in Kauflaune. Der deutsche Leitindex Dax kletterte am Dienstag um 0,9 Prozent auf 16.178 Punkte und nahm seine im November erreichte Bestmarke von 16.290 Zähler ins Visier. "Das Allzeithoch ist in Sichtweite", sagte Thomas Altmann, Partner beim Vermögensverwalter QC Partners.

Den vollständigen Artikel lesen ...