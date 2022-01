SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, steht am Anfang eines wichtigen Jahres für das Unternehmen. Und so sehen es auch viele Anleger: Die Kurse der SFC Energy-Aktie handeln in hohen Sphären - es wird die Zukunft gesehen. Mit dem kräftig erhöhten Auftragsbestand, mit dem SFC Energy wahrscheinlich ins neue Jahr gehen sollte, (Zum Stichtag 30.09.2021 deutet einiges darauf hin) sollte es möglich sein, die hohen Umsatzsteigerungen, die erwartet werden, auch zu liefern. SFC Energy kein reiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...