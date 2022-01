Hattersheim/Main (ots) -Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. hat 630 Umzugsunternehmen das AMÖ-Zertifikat 2022 verliehen. Durch das einzigartige Qualitätssiegel können Verbraucher sicher sein, dass ihr Umzug in den besten Händen ist.Verbraucher achten bei der Wahl eines vertrauensvollen Umzugsunternehmens auf das AMÖ-Zertifikat. Dazu rät der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V., der damit ausschließlich solche Umzugsunternehmen auszeichnet, die sich zur Transparenz und hohen Qualität ihrer Dienstleistungen verpflichtet haben. Das AMÖ-Zertifikat leistet einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz: Wer mit einem der 630 ausgezeichneten AMÖ-Fachbetrieben umzieht kann das Risiko vermeiden, auf unseriöse Anbieter oder Umzugsbetrüger hereinzufallen.Unabhängige ÜberprüfungDie AMÖ vergibt das Zertifikat seit über 30 Jahren an Mitgliedsunternehmen, die zur Transparenz bereit sind und diese auch freiwillig überprüfen lassen. Dabei wird aus allen teilnehmenden Mitgliedsunternehmen jedes Jahr eine repräsentative Anzahl auf die Einhaltung der Qualitätskriterien von einer unabhängigen Prüforganisation neutral überprüft.Im Streitfall hilft die Schlichtungsstelle UmzugDie ausgezeichneten Umzugsunternehmen verpflichten sich u.a., Verbraucher gründlich und umfassend zu beraten, und erstellen übersichtliche, detaillierte Angebote und Rechnungen. Sie garantieren, als Umzugsberater, Transportleiter und Packer nur Fachleute mit geeigneter und sicherer Technik einzusetzen. Alle AMÖ-Mitgliedsunternehmen haben sich außerdem verpflichtet, im Streitfall an der "Schlichtungsstelle Umzug" mitzuwirken, einer Verbraucherschlichtungsstelle speziell für diesen Fachbereich.Kostenlose Anfrage auf www.umzug.orgVerbraucher finden den Umzugsprofi ihres Vertrauens auf www.umzug.org. Die Umzugsplattform wird von der AMÖ bereitgestellt und ist komplett kosten- und werbefrei.Umzugsratgeber online abrufenDie Umzugs- und Transportunternehmen, die das AMÖ-Zertifikat 2022 bekommen haben, sind im Umzugsratgeber "Ein AMÖ-Spediteur ist immer in Ihrer Nähe" aufgeführt. Dieser kann kostenfrei auf der Internetseite www.amoe.de/amoe-zertifikat heruntergeladen werden.Pressekontakt:Daniel WaldschikPressesprecher und Referent KommunikationBundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.Schulstr. 5365795 Hattersheim / MainTel.: 06190 - 989817Mail: waldschik@amoe.dewww.amoe.de | www.umzug.org | www.fmku.de | www.moebellogistik-magazin.deOriginal-Content von: Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128311/5113606