Am Donnerstag, 6. Januar 2022, kommen die Freien Demokraten in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. phoenix übertragt ab 11.30 Uhr live aus dem Stuttgarter Opernhaus. Reporterin vor Ort ist Constanze Abratzky.



Ziel der Veranstaltung sei es, sich auf "die kommenden Herausforderungen und die inhaltlichen Schwerpunkte" des neuen Jahres einzustimmen. Gemeint sind insbesondere die neue Rolle als Regierungspartei im Bund sowie die vier anstehenden Landtagswahlen in 2022. Wegen der Corona-Pandemie findet das Dreikönigstreffen wieder überwiegend digital statt. Auf der Rednerliste stehen u.a. der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der FDP-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Michael Theurer, sowie der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.



