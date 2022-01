NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich angekündigter Aktienrückkäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Wie Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung schrieb, handelt es sich um die ersten Aktienrückkäufe seit mehr als zehn Jahren. Er sprach von einem ersten Signal, dass die Anleger an der Gewinn- und Barmittelentwicklung des Chemiekonzerns teilhaben. Dies sei auch ermutigend mit Blick auf einen möglichen Dividendenanstieg./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 07:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 07:43 / ET



ISIN: DE000BASF111

