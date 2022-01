Der Start in das neue Börsenjahr ist für die Paypal-Aktie gelungen. Am ersten Handelstag des Jahres startete der Titel freundlich und legte um 3,4 Prozent zu. Am heutigen Dienstag wird der Kurs vorbörslich erneut mit einem Aufschlag taxiert. Damit bereiten die Bullen nun den Rebound vor und Anleger müssen auf diese Marken achten, um maximal zu profitieren.

