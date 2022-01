Luxembourg (ots/PRNewswire) -Erfahrene Führungskräfte aus der Automobilbranche übernehmen das Last-Mile-Delivery-GeschäftOdin Automotive S.à r.l., eine von internationalen Automobilexperten geführte Automobil-Holding, hat heute mit Deutsche Post DHL Group (DPDHL) eine Transaktion zur Übernahme von StreetScooter Engineering (StSE), dem Hersteller von elektrischen leichten Nutzfahrzeugen (eLCV), abgeschlossen. Durch die Übernahme erhält Odin die Rechte an den bestehenden geistigen Eigentumsrechten, Produktionslinien und Tochtergesellschaften von StSE in der Schweiz und in Japan. Mit dem Abschluss der Transaktion übernimmt Odin den größten Hersteller von eLCV in Deutschland und sichert die Zukunft der fortlaufenden Entwicklung von Batteriemanagementsystemen und Produktionskapazitäten. Gleichzeitig hat sich die Gruppe mit der Übernahme einen zusätzlichen Mindestauftrag von DPDHL über 3.500 StSE-Fahrzeuge gesichert, um die Elektrifizierung der Postzustellflotte fortzusetzen. Die Übernahme ist die erste öffentliche Ankündigung von Odin in einer Reihe von Transaktionen, die im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden sollen.Durch die Übernahme wird Odin zu einem neuen globalen Marktführer bei der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von eLCV. StreetScooter, im Jahr 2010 im Rahmen eines privaten Forschungsprojekts gegründet und 2014 von DPDHL übernommen, hat allein für DPDHL eine Flotte von mehr als 17.500 seiner Zustellfahrzeuge mit Volumina von 4m³, 8m³ und 20m³ im Einsatz. Hinzu kommen kleinere Flotten in anderen europäischen Ländern und in Japan mit insgesamt 5.000 weiteren Fahrzeugen, woraus sich eine der größten eLCV-Flotten ergibt. StSE betreibt derzeit eine Fertigung in Deutschland mit einer Produktionskapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Jahr. DPDHL wird einen Anteil von 10 % am Unternehmen behalten, um vom weiteren Wachstum unter der neuen Führung zu profitieren.Das Team wird von CEO und Chairman Stefan Krause geleitet, der der ursprüngliche CEO und Gründer des Elektrofahrzeug-Unternehmens Canoo ist und zuvor als CFO/Vorstandsmitglied des Automobilherstellers BMW und CFO der Deutschen Bank tätig war. Das neue Unternehmen wird von mehreren institutionellen und privaten globalen Investitionspartnern unterstützt, darunter ein großer chinesischer OEM, ein Partner für die Auftragsfertigung in Nordamerika und Sparta Capital Management, eine in London ansässige Investmentfirma. Odin wird sich darauf konzentrieren, die Expansion von DPDHLs innovativem StreetScooter-Angebot für universellen Fahrerkomfort, maximale Reichweite und Zuverlässigkeit fortzusetzen und die Produktpalette zu erweitern, um eine größere Vielfalt von Anwendungsfällen abzudecken. Darüberhinaus plant das Unternehmen, das ungenutzte Potenzial von StSE auf internationalen Märkten, einschließlich Ländern in Europa, Nordamerika und Asien, auszubauen. Odin plant weitere Akquisitionen im Bereich Mobilität, die die Produktpalette des Unternehmens und die gesamte Marktnachfrage für elektrifizierte Last-Mile-Dienste erheblich erweitern werden."Die Übernahme von StreetScooter von der Deutschen Post ist ein großer Meilenstein für uns. Wir übernehmen nicht nur einen bewährten und etablierten OEM im Bereich der Elektrofahrzeuge, sondern gewinnen auch mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im elektrischen Flottenmanagement, die in der Branche einzigartig ist, insbesondere im LCV-Segment des Elektrofahrzeugmarktes", sagt Krause. "Diese Akquisition verschafft uns einen enormen Vorsprung vor dem Rest der Branche bei unserer Mission, eine bewährte, ganzheitliche Elektrifizierungslösung für Flotten zu liefern."Über Odin Automotive S.à r.l.Odin Automotive ist eine Automobil-Holding, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länderübergreifend in Europa, Asien und Nordamerika zusammenarbeiten, um den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile emissionsfrei zu gestalten. Odin wird von erfahrenen Führungskräften geleitet, die in den letzten 30 Jahren an der Spitze der Automobilindustrie gestanden haben. Nachdem sie Pionierarbeit in großen Automobil- und Logistikunternehmen sowie in EV-Start-ups und Technologieunternehmen geleistet haben, sind sie bereit für die Herausforderung, die Elektrifizierung kommerzieller Flotten voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [odinev.com].press@odinev.comPressekontakt:Veronika Grigorioupress@odinev.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1719467/StreetScooters_current_operating_fleet.jpgOriginal-Content von: Odin Automotive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160898/5113668