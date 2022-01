DJ Deutsche Post verkauft Streetscooter-Produktionsrechte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group verkauft die Rechte und das Know-how zur Produktion seiner Streetscooter-Elektrotransporter an das internationale Firmenkonsortium Odin Automotive S.à.r.l. (Luxembourg). Der Verkauf umfasst das geistige Eigentum für die Fahrzeugmodelle D17 und D20 sowie die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Japan, wie der Bonner DAX-Konzern mitteilte. Darüber hinaus wird Deutsche Post DHL Group Minderheitseigentümer von Odin.

Odin will beide Streetscooter-Modelle weiter bauen und als Zulieferer von Fahrzeugteilen und Batterien für den von der Post geplanten Ausbau der Flotte auf 21.500 Streetscooter agieren. Anschließend will sich diese Gesellschaft ausschließlich auf die Wartung und Pflege der Bestandsflotte konzentrieren.

Odin Automotive ist eine Finanzholding, die von mehreren institutionellen und privaten Investmentpartnern unterstützt wird, darunter Sparta Capital Management in Großbritannien, ein großer chinesischer OEM und ein Partner für Auftragsfertigung in Nordamerika. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

