DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

MEXICO 12/44 MTN US91086QBB32 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 14/45 MTN MXLF US91086QBE70 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 15/46 MTN MXLH US91086QBF46 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 16/26 MTN US91086QBG29 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 14/25 MTN MXLG US91087BAA89 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 16/47 US91087BAB62 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 17/27 MXLP US91087BAC46 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 17/48 MXLB US91087BAD29 05.01.2022 HZE/EOT

MEXICO 18/28 US91087BAE02 05.01.2022 HZE/EOT

MEXIKO 19/29 MXLC US91087BAF76 05.01.2022 HZE/EOT

MEXIKO 19/50 MXLL US91087BAG59 05.01.2022 HZE/EOT

MEXIKO 20/30 US91087BAH33 05.01.2022 HZE/EOT

MEXIKO 20/25 US91087BAJ98 05.01.2022 HZE/EOT

MEXIKO 20/32 MXLQ US91087BAK61 05.01.2022 HZE/EOT

MEXIKO 20/51 MXLR US91087BAL45 05.01.2022 HZE/EOT

