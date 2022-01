Der Hamburger Investor und Ladeinfrastrukturbetreiber Cut Power hat zwei öffentlich zugängliche Schnellladestationen auf Sylt und in Niebüll in Betrieb genommen. Die Stationen verfügen über zwei CCS- sowie einem CHAdeMO-Stecker. In nächster Zeit will Cut Power zudem eine App auf den Markt bringen. Auf Sylt wurde die Station an der Keitumer Landstraße zwischen Westerland und Keitum in Tinnum aufgestellt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...