DJ MÄRKTE USA/Rally setzt sich mit neuen Rekorden fort

NEW YORK (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Dienstag an der Wall Street nach dem gelungenen Jahresauftakt am Vortag. Dow-Jones-Index wie S&P-500 haben neue Rekordhochs erreicht. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 36.775 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,3 Prozent. Die am Montag noch an der Spitze liegenden technologie- und finanzlastigen Nasdaq-Indizes treten dagegen auf der Stelle.

Hauptthema bleibt die Corona-Pandemie mit der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante. Nach Angaben der Johns Hopkins University haben die Krankheitsfälle in den USA zwar einen Rekord erreicht, und die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt, sie bleibt aber unter den Spitzenwerten der Pandemie.

"Die Beweise dafür, dass Omikron wesentlich weniger schwerwiegend ist, werden immer zahlreicher. Die Vorstellung, dass eine virulente, aber milde Variante vorherrschend wird, ist ein großer Schritt in Richtung Ende der Pandemie", sagt James Athey, Investmentmanager bei Abrdn. Das dürfte sich letztlich direkt in den Gewinnerwartungen der Unternehmen niederschlagen, fügt er hinzu.

Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf den Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende US-Gewerbe, der während des Handels mitgeteilt wird. Ökonomen erwarten für Dezember einen Rückgang auf 60,0 nach 61,1, womit der Index aber immer noch auf sehr solides Wachstum hinweisen würde.

Reiseaktien gesucht

Reiseaktien werden mit der Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Pandemie gekauft. So steigen Carnival um 4 Prozent und Royal Caribbean um 2,6 Prozent oder American Airlines und Delta um je gut 2 Prozent.

Am Devisenmarkt legt der Dollar weiter zu, wenn auch nicht mehr so stark wie am Vortag. Die unterschiedlichen Geldpolitik der Fed und der EZB verleihen dem Greenback Auftrieb, denn während die Fed klar auf Straffungskurs ist, agiert die EZB weiter zögerlich. Das schlägt sich auch erneut am Anleihemarkt nieder, wo die Renditen weiter steigen, aber ebenfalls nicht mehr so stark wie zu Wochenbeginn. Sollte der ISM-Index stark ausfallen, könnte es mit den Marktzinsen weiter aufwärts gehen.

Die Erdölpreise legen um rund 1 Prozent zu und profitieren ebenfalls von der Hoffnung auf einen beherrschbar bleibenden weiteren Pandemie-Verlauf. Dass die Opec+ wie weithin erwartet beschlossen hat, die tägliche Fördermenge um 400.000 Barrel auszuweiten, bewegt die Preise zunächst kaum.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.775,33 +0,5% 190,27 +1,2% S&P-500 4.813,02 +0,3% 16,46 +1,0% Nasdaq-Comp. 15.828,04 -0,0% -4,76 +1,2% Nasdaq-100 16.479,74 -0,1% -22,02 +1,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,79 2,0 0,77 6,0 5 Jahre 1,38 2,8 1,36 12,3 7 Jahre 1,59 3,7 1,55 14,6 10 Jahre 1,67 4,3 1,63 16,3 30 Jahre 2,07 4,6 2,02 16,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1280 -0,1% 1,1285 1,1287 -0,8% EUR/JPY 131,22 +0,7% 130,59 130,11 +0,3% EUR/CHF 1,0342 -0,3% 1,0369 1,0371 -0,3% EUR/GBP 0,8344 -0,4% 0,8381 0,8376 -0,7% USD/JPY 116,31 +0,9% 115,71 115,28 +1,0% GBP/USD 1,3520 +0,3% 1,3466 1,3448 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,3770 +0,0% 6,3788 6,3735 +0,4% Bitcoin BTC/USD 46.951,67 +1,6% 46.469,93 46.578,50 -0,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,85 76,08 +1,0% 0,77 +2,2% Brent/ICE 79,50 78,98 +0,7% 0,52 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,80 1.801,82 +0,3% +5,98 -1,2% Silber (Spot) 22,96 22,91 +0,2% +0,05 -1,5% Platin (Spot) 980,20 959,40 +2,2% +20,80 +1,0% Kupfer-Future 4,42 4,42 -0,0% -0,00 -1,0% ===

January 04, 2022 09:55 ET (14:55 GMT)

