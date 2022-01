Hapag-Lloyd-Aktien (WKN: HLAG47) klettern im heutigen Xetra-Handel auf 295 €. In nur zehn Handelstagen legte der Titel von 217,40 auf 295 € zu - ein Plus von 36%. Reedereien dürften noch ein Weilchen vom Basistrend profitieren. Hapag-Lloyd fährt im Rahmen seiner Reederei-Allianz "The Alliance" weltweit Routen von Europa über Fernost und Nordamerika. Das Unternehmen betreibt eine der "größten und modernsten Kühlcontainerflotten" mit 1,8 Millionen ...

