Der Absturz der türkischen Lira im Jahr 2021 gehörte zu den erinnerungswürdigen Ereignissen des letzten Jahres. Denn es ist ein Musterbeispiel, welche fatalen Konsequenzen drohen, wenn das Vertrauen in eine Währung kollabiert. Neben einer beschleunigten Kapitalflucht aus der türkischen Lira in Fiat-Hartwährungen gehört auch die Flucht in Gold dazu. Den dadurch ausgelösten Bankeinlagen-Stress will die türkische Notenbank nun lindern. Ob dies den türkischen Banken wie der Garantiebank wirklich helfen wird, bleibt einstweilen offen. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...