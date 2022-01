Der US-Autobauer Ford gibt heute ordentlich Gas. Die Aktie stand im frühen US-Handel am Dienstag zehn Prozent im Plus und ist damit der Top-Gewinner im S&P 500. Der starke Ausbruch folgte nach einer Kampfansage an die E-Autobauer wie Tesla, Volkswagen oder Rivian. Das sind die Details.Laut einer Meldung am Dienstag plant Ford die Jahresproduktion seines Elektro-Pickups F-150 Lightning im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn auf 150.000 Fahrzeuge pro Jahr zu verdoppeln, nachdem eine große Anzahl ...

