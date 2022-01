Die Zentralbank von Polen hat beschlossen den Leitzins um 50 Basispunkte anzuheben von 1,75 Prozent auf 2,25 Prozent. Seit Oktober 2021 steigt der Leitzins damit kräftig an von damals nur 0,1 Prozent. In Polen wird die Zinswende also bereits mit voller Wucht vollzogen. Laut aktueller Mitteilung der Zentralbank stieg die Inflation in Polen im November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...