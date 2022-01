NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass der Markt wohl positiv überrascht sein dürfte. Immerhin mache das drei Milliarden Euro schwere Programm einen beträchtlichen Teil des Börsenwertes des Chemieunternehmens aus. Die Reaktion dürfte aber von der langen Laufzeit des Rückkaufprogramms bis Ende 2023 etwas gedämpft werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 14:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

BASF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de