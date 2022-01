Hensoldt Aktie zu billig. Leonardo zahlt 23,00 EUR je Aktie. Bundesregierung 17,60 EUR. Aktie beendet Gastspiel im SDAX nach wenigen Monaten. Die HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005) als ehemalige Tochter der Airbus im Jahr 2017 an KKR "verscherbelt" und letztendlich im September 2020 an die Börse gebracht "am unteren Ende der Preisspanne" scheint bei den Anlegern keine guten Karten zu haben. Wie könnte man es sonst erklären, dass der "Hightech-Anbieter von elektronischen und optronischen Sensorlösungen" trotz eines erwarteten KGV's von 12,29 für 2021 und von nur 9,65 für 2022, weit unter dem von ...

