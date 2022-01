Am zweiten Handelstag im neuem Jahr setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Gefragt waren noch immer zyklische Aktien. So legten die Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen ordentlich zu. Die Corona-Profiteure wie HelloFresh oder Zalando mussten herbe Kursverluste hinnehmen.Am zweiten Handelstag des Jahres 2022 ist bei den Anlegern weiter Optimismus spürbar. Der DAX knüpfte am Dienstag mit einem Anstieg um 0,8 Prozent auf 16.152,61 Punkte an seine Vortagsgewinne an. Der Leitindex schaffte ...

