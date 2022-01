München (ots) -



Das ausgefallene 3. Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck wird am 5. Januar 2022 live im Ersten übertragen. Austragungsort ist Bischofshofen. Die Qualifikation beginnt um 12:55 Uhr. Im Anschluss gibt es den fünften Teil der Biathlon-Doku "Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon" bevor die Übertragung des Ski-Weltcups in Zagreb, Slalom der Männer beginnt. Das Springen in Innsbruck startet ab 16:30 Uhr live im Ersten. Ab 18:40 Uhr wird der 2. Lauf des Slaloms der Männer aus Zagreb übertragen.



