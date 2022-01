Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Acer präsentiert eine Vielzahl neuer Laptops und All-in-Ones (AIO) mit den neuesten Intel® Core Prozessoren der 12. Generation- Die neuen 14- und 16-Zoll-Swift-X-Modelle vereinen Effizienz, Leistung und Eleganz in einem dünnen, leichten und robusten Gehäuse- Schlanke und leistungsstarke All-in-Ones Aspire C27 und C24 kommen mit Full-HD-Touch-Displays und einer NVIDIA® GeForce® MX550 GPUAcer kündigte heute zwei Ergänzungen seiner besonders flachen und leichten Swift-X-Serie mit leistungsstarken GPUs und wahlweise 35,56 cm (14 Zoll) oder 40,64 cm (16 Zoll) Display an. Neue Aspire C27 und C24 All-in-One (AIO) PCs wurden ebenfalls vorgestellt. Alle neuen Notebooks und PCs verfügen über die neuesten Intel® Core-Prozessoren der 12. Generation.Acer Swift X - Leistungsstark und ultraportabelDas ultraportable Notebook Swift X (SFX14-51G) mit 35,56 cm (14 Zoll) Display und einem Gewicht von nur 1,4 kg bietet Platz für einen Intel® Core-Prozessor der 12. Generation mit bis zu 12 Kernen und eine NVIDIA® GeForce RTX 3050 Ti GPU in einem nur 17,9 mm flachen Aluminiumgehäuse. Ein Lüfter, eine luftdurchlässige Tastatur und zwei Heatpipes leiten die erzeugte Wärme souverän ab und helfen dem Gerät, die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten, die für anspruchsvolles Multitasking oder Content-Creation erforderlich ist.Auch das 40,64 cm (16 Zoll) Modell des Swift X (SFX16-52G) verfügt über Intel® Core-Prozessoren der 12. Generation mit bis zu 12 Kernen (4 P-Kerne und 8 E-Kerne) und diskreter Intel Arc A370M Grafik. Das Notebook nutzt seine zusätzlichen zwei Zoll, um noch etwas mehr Kühlleistung unterzubringen: Zwei Lüfter, zwei Kupfer-Heatpipes, eine Tastatur mit Lufteinlass und eine größere seitliche Abluftöffnung. Das in Zusammenarbeit mit Intel® entwickelte Gerät entspricht den Anforderungen eines Intel Evo-Laptops mit entsprechender Spezifikation und erfüllt höchste Ansprüche in Sachen Reaktionsfähigkeit, Akkulaufzeit, schneller Ladefähigkeit und intelligenter Kollaboration.Beide Modelle laufen mit Windows 11 und verfügen über einen IPS1 Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10 mit erstaunlich schmalen Rändern und einer Screen-to-Body-Ratio von 92,22 Prozent. Das entspricht 2.240 x 1.400 Pixel beim 14-Zoll-Modell und bis zu 2.560 x 1.600 (WQXGA)2 beim 16-Zoll-Modell. In Kombination mit einer hundertprozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums und einer Helligkeit von bis zu 400 nits3 beeindruckt das Swift X mit kristallklaren Bildern und sorgt für ein intensives Seherlebnis. Um die Darstellung noch weiter zu verbessern, verfügt es über Acer ExaColor und Acer Color Intelligence für lebendigere Farben.Neben bis zu 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und 2 TB PCIe-SSD-Speicher4 für eine schnellere Navigation bieten die neuen Swift X-Modelle Intel® Wi-Fi 6E (802.11ax) für eine schnelle und stabile Konnektivität - perfekt für Highspeed-Filesharing und flüssiges 4K-Streaming. Das Swift X verfügt mit zwei USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschlüssen mit Thunderbolt 4-Unterstützung (bis zu 40 GB5), zwei USB 3.2 Typ-A-Anschlüsse und HDMI 2.0 über zahlreiche Schnittstellen. Dazu kommt ein Thunderbolt Ladekabel, mit dem das Notebook noch schneller geladen werden kann. Ein Fingerabdruckscanner garantiert die einfache Anmeldung mit Windows Hello. Für optimale Produktivität unter allen Bedingungen bieten beide Modelle eine nach vorne gerichtete Full-HD MIPI-Kamera mit Acers Temporal Noise Reduction (TNR)-Technologie für hochwertige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Acer PurifiedVoice mit AI Noise Reduction und DTS-Audio sorgen für klarere Anrufe und hervorragende Soundqualität.Acer Aspire C27 und C24 - Die All-in-One WorkstationsFür optimale Leistung bei der Arbeit von zu Hause wurden die All-In-One-PCs Aspire C27 (C27-1751) mit 68,58 cm (27 Zoll) und der Acer Aspire C24 (C24-1750) mit 60,45 cm (23,8 Zoll) Bilddiagonale entwickelt. Die Geräte kommen mit Windows 11, den neuesten Intel® Core i7-Prozessoren der 12. Generation in der Maximalausstattung, einem bis zu NVIDIA® GeForce MX550-Grafikprozessor (C27-1751) und einem 64 GB DDR4-RAM sowie beispielsweise einer 1-TB-SSD und einer 2-TB-Festplatte. Diese leistungsstarke Hardware wird durch eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen unterstützt, wie z.B. Wi-Fi 6E für schnelle und stabile Verbindungen, Bluetooth® 5 für einen vereinfachten Datenaustausch zwischen Geräten und Thunderbolt 4 für eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s.Videotelefonie war noch nie so wichtig wie heute. Das Aspire C27 erfüllt deshalb auch in dieser Hinsicht höchste Ansprüche mit einer 5.0 MP Webcam und zwei Stereomikrofonen für hochwertige Videokonferenzen - und mit einer Screen-to-Body-Ratio von 91,14 Prozent sieht das Display sehr stylish aus. Display und die Webcam sind außerdem neigbar (-5 bis +25°), sodass der Benutzer den perfekten Winkel finden kann, bevor er loslegt. Die Acer BlueLightShield-Technologie sorgt für ein angenehmes Seherlebnis, und wenn das Gespräch beendet ist, sorgt eine praktische Webcam-Abdeckung für Privatsphäre.Schließlich bietet dieser ultraschlanke AIO ein aufgeräumtes und platzsparendes Kabelmanagement, das den Arbeitsbereich stets ordentlich hält. Und dank des schwarzen Designs mit platinfarbenen Details sehen der Acer Aspire C27 und Aspire C24 besonders hochwertig aus.Preise und Verfügbarkeit DE & ATDas Acer Swift X (SFX14-51G) ist ab April 2022 zum unverbindlich empfohlenen Aktionspreis ab 1.199 EUR verfügbar.Das Acer Swift X (SFX16-52G) ist ab April 2022 zum unverbindlich empfohlenen Aktionspreis ab 1.199 EUR verfügbar.Preise und Verfügbarkeiten zum Acer Aspire C27 (C27-1751) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Preise und Verfügbarkeiten zum Acer Aspire C24 (C24-1750) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Preise und Verfügbarkeit CHDas Acer Swift X (SFX14-51G) ist ab April 2022 zum unverbindlich empfohlenen Aktionspreis ab 1'199 CHF verfügbar.Das Acer Swift X (SFX16-52G) ist ab April 2022 zum unverbindlich empfohlenen Aktionspreis ab 1'199 CHF verfügbar.Preise und Verfügbarkeiten zum Acer Aspire C27 (C27-1751) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Preise und Verfügbarkeiten zum Acer Aspire C24 (C24-1750) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.(1) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.(2) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. (1) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.(2) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle sind abhängig von der Verfügbarkeit.(3) Nur bei dem 16-Zoll-Modell. Das 14-Zoll-Modell hat eine Helligkeit von 300 nits.(4) Die Swift X-Modelle verfügen über zwei aufrüstbare SSD-Steckplätze, von denen einer ein PCIe Gen 4 SSD-Steckplatz ist, der eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 2 TB ermöglicht.(5) Nur beim 14-Zoll-Modell.