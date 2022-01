Intels zwölfte Core-Chipgeneration "Alder Lake" für Notebooks ist offiziell: Die 28 neuen Prozessoren basieren auf einer hybriden Architektur mit bis zu 14 Kernen und sollen einen größeren Leistungsschub liefern. Nachdem Intel im Oktober 2021 seine Desktop-Chips der zwölften Core-Generation enthüllt hatte, sind nun im Zuge der großen Technikmesse CES 2022 in Las Vegas die Prozessoren an der Reihe, die die nächste Modellgeneration an Notebooks antreiben werden. Der Hersteller spricht in seiner Ankündigung "vom schnellsten Mobilprozessor überhaupt", der auch Apples M1 Max in den Schatten stellen soll. Inte...

