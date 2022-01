Highlights:



Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (" EBWE ") hat sich bereit erklärt, 8,5 Millionen CAD zur Unterstützung der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts durch EMN zu investieren

Im Rahmen ihrer Due-Diligence-Pflichten beauftragte die EBWE ein unabhängiges internationales Beratungsunternehmen für Bodenschätze mit der Durchführung einer technischen und umweltbezogenen Prüfung des Chvaletice Manganprojekts

Die EBWE ist im Besitz der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank und von 71 Ländern, einschließlich der Tschechischen Republik

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, den Abschluss einer strategischen Investitionsvereinbarung über 8.499.500 CAD mit der EBWE bekannt zu geben.

Im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses beauftragte die EBWE ein unabhängiges internationales Beratungsunternehmen für Bodenschätze mit der Durchführung einer technischen und umweltbezogenen Prüfung des Chvaletice Manganprojekts. Die ökologische und soziale Politik der EBWE befindet sich in ständiger Entwicklung und zielt darauf ab, internationale Best Practices abzubilden, die EMN erfüllt hat. EMN hat zugesagt, sich dauerhaft an die Standards der EBWE für Umwelt, Soziales, wirtschaftliche Inklusion und Chancengleichheit zu halten.

Die Beziehung des Unternehmens zur EBWE dürfte sich als hochgradig strategisch erweisen, da die Europäische Union ("EU") einen Pfad hin zu höherer Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit plant. Die Unterstützung des Entwicklungsprojekts von Europas einzigem Rohstoffproduzenten von hochreinem Mangan, einem unabdingbaren Rohstoff für Batterien, passt zu diesen Zielen der EU.

Die Investition soll durch eine Privatplatzierung von 17.800.000 Stammaktien des Unternehmens erfolgen, die an die EBWE zu einem Preis von 0,4775 CAD pro Aktie ausgegeben werden (die "Platzierung"). Nach Abschluss der Platzierung wird die EBWE etwa 4,5 % der Stammaktien des Unternehmens halten (auf unverwässerter Basis). In Verbindung mit der Platzierung werden EMN und die EBWE eine Projektunterstützungsvereinbarung abschließen, in der der EBWE unter bestimmten Bedingungen Rechte eingeräumt werden, die eine Beteiligung an zukünftigen Finanzierungen ermöglichen, um ihre anteilige Kapitalbeteiligung am Unternehmen zu erhalten.

Der Erlös aus der Platzierung wird die Flexibilität des Unternehmens bei der Finanzierung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik erhöhen, einschließlich der Machbarkeitsstudie, der Standortvorbereitung und der Betriebskosten für die Demonstrationsanlage sowie der Umweltarbeiten, einschließlich der Genehmigungsverfahren und anderer Aktivitäten im Zusammenhang mit der endgültigen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung.

Die Vereinbarung zwischen der EBWE und Euro Manganese wurde durch die Beziehung zwischen EMN und EIT InnoEnergy begünstigt, die Anfang des Jahres eine Vereinbarung mit EMN geschlossen hat, um den Zugang zu Projektfinanzierungen und Abnahmevereinbarungen mit Kunden zu unterstützen. Gemäß der Vereinbarung zwischen EMN und EIT InnoEnergy wird das Unternehmen nach Abschluss der Platzierung an EIT InnoEnergy eine Vermittlungsprovision in Höhe von 254.985 CAD zahlen, was 3 % des Bruttoerlöses der Platzierung entspricht.

Der neue President und CEO von EMN, Dr. Matthew James, sagte dazu:

"Das Unternehmen begrüßt diese strategische Investition, die die Interessen der Gesellschaft mit denen der EBWE in Einklang bringt und einen Weg zur potenziellen Sicherung der Projektfinanzierung durch die EBWE und andere europäische Finanzinstitute eröffnet. Der erfolgreiche Abschluss der technischen und umweltbezogenen Due-Diligence-Prüfung ist ein Beweis für die Qualität unseres Teams und ein starkes Vertrauensvotum für unser Chvaletice Manganprojekt. Wir sind stolz darauf, die hohen ESG-Standards der Bank erfüllt zu haben."

"Die Investition der EBWE bekräftigt, dass das Chvaletice Manganprojekt von EMN ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus einer starken, nachhaltigen europäischen Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien ist, um den sich beschleunigenden Übergang Europas zur Elektromobilität zu unterstützen. Diese Vereinbarung unterstreicht auch den Wert der Beziehung des Unternehmens zu EIT InnoEnergy."

Eric Rasmussen, Director of Natural Resources bei der EBWE, sagte:

"Die EBWE freut sich, Euro Manganese zu unterstützen, und wir sind sehr erfreut über das Engagement der Unternehmensleitung, die besten Praktiken für einen modernen, verantwortungsvollen Bergbau umzusetzen. Als neuer Aktionär wird die EBWE Euro Manganese dabei unterstützen, eine lokale Quelle für hochreines Mangan zu erschließen, womit die Sicherheit der Versorgung Europas mit Batterierohstoffen erhöht wird."

Die Platzierung unterliegt den normalen und üblichen aufschiebenden Bedingungen für eine Transaktion dieser Art, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSXV"). Die Stammaktien, die im Rahmen der Platzierung an die EBWE ausgegeben werden, unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Platzierung endet.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerialienunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung einer bedeutenden Manganlagerstätte in Abraumhalden einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen ist. Ziel des Unternehmens ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient.

Über die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) ist eine multilaterale Bank, die die Entwicklung des privaten Sektors und die unternehmerische Initiative in fast 40 Volkswirtschaften auf drei Kontinenten fördert. Eigentümer der Bank sind 71 Länder, darunter die Tschechische Republik, sowie die EU und die Europäische Investitionsbank. Die Investitionen der EBWE zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit, Inklusion, Verwaltung, Umweltbilanz, Belastbarkeit und Integration der Volkswirtschaften in ihren Regionen voranzutreiben. Bis heute hat die EBWE mehr als 1,2 Milliarden Euro in 110 Projekte in der tschechischen Volkswirtschaft investiert. Die Tschechische Republik ist das einzige Mitglied, das seit 2007 nicht mehr auf die EBWE angewiesen ist. Nach einem Ersuchen der Regierung um Unterstützung bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie erklärte sich die Bank jedoch 2021 bereit, ihre Investitionen in dem Land wieder aufzunehmen.

