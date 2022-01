Die Aktien von Pinterest rauschen am Dienstag zweistellig ab. Laut einer Untersuchung der Investmentbank Guggenheim verlassen Nutzer die Plattform den zweiten Monat in Folge. Guggenheim hat die Pinterest-Aktie daraufhin herabgestuft. Hier sind die Details im Überblick.Die Analysten stuften die Aktie von "Buy" auf "Neutral" herab und senkten das Kursziel von 46 Dollar auf 39 Dollar. Die Aktien von Pinterest fielen daraufhin am Dienstag um mehr als 10 Prozent auf 32,51 Dollar.Michael Morris von Guggenheim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...