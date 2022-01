Insgesamt startete die Börse recht positiv in das neue Jahr, der DAX konnte sich am Montag sogar wieder knapp über die Marke von 16.000 Punkten schwingen. Dabei setzt sich ein Trend fort, der bereits in der vergangenen Woche zu beobachten war. Die Pandemie und speziell Omikron scheinen etwas in den Hintergrund zu treten und es herrschen zarte Anflüge von Aufbruchstimmung.Für BioNTech (US09075V1026) geht das mit leichten Verlusten einher, da die Erwartungen für die nächsten Monate sich doch eher in Grenzen halten. Da hilft es auch nicht, dass die FDA ...

