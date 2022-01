NEWS-HAMMER SCHLÄGT ZU: Paukenschlag im Blockchain & DeFi Sektor! MEGA-DEAL mit sofortiger Aktien-Neubewertung! Kurs explodiert schon!

Anzeige / Werbung

BREAKING NEWS: Wonderfi Technologies übernimmt den Krypto-Marktplatz Bitbuy mit 375.000 Nutzern! 1-2 Mrd. Börsenwert sind machbar! Massive Kurssteigerungen voraus - Aktie reagiert massiv!

NEWS-KNALLER: 2022 beginnt mit einem absoluten PAUKENSCHLAG

Liebe Leserinnen und Leser,

So veröffentlichte das Unternehmen gestern am 04. Januar 2022 eine sensationelle M&A Transaktion, mit der durch die geplante Übernahme von Bitbuy auf einen Schlag 375.000 registrierte Kunden an Bord von WonderFi Technologies hinzukommen werden!

Die wichtigsten Transaktionsdetails im Überblick:

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung besteht die Gegenleistung für die Bitbuy-Aktionäre aus 70 Millionen neu ausgegebenen WonderFi-Stammaktien, 20 Millionen US-Dollar in Vorauszahlung und 30 Millionen US-Dollar in aufgeschobenen Barmitteln über eine in 12 Monaten fällige Verkäuferrücknahmebescheinigung, was eine Gesamttransaktionswert von etwa 206 Millionen US-Dollar impliziert.

Die Transaktion wurde von den Vorständen von WonderFi und Bitbuy genehmigt.

Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von WonderFi und Bitbuy sowie bestimmter damit zusammenhängender Angelegenheiten und anderer akquisitionsbezogener Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen.

WonderFi wird im Wesentlichen alle derzeitigen Bitbuy-Mitarbeiter behalten und Arbeitsverträge mit wichtigen Mitgliedern des Managementteams abschließen.

Quelle: Bitbuy

Über Bitbuy:

Bitbuy wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem der führenden Krypto-Marktplätze in Nordamerika entwickelt. Heute ist Bitbuy eine vertrauenswürdige Ausführungsplattform, die über 375.000 Benutzer bedient und über die mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.

Im November 2021 wurde Bitbuy Kanadas erster zugelassener Krypto-Marktplatz und wurde kürzlich im Deloitte Technology Fast 50-Programm auf Platz 9 geführt, mit einem Umsatzwachstum von 3.379 % im Zeitraum von 2017 bis 2020, was es zur bestplatzierten Krypto-Asset-Handelsplattform unter den "Fast 50 winners" macht.

In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2021 erzielte Bitbuy Erträge in Höhe von über 31,0 Millionen US-Dollar.

Was bedeutet diese Transaktion für WonderFi und die Aktionäre?

1. Erschließung von neuen ertragsbringenden Firmensäulen, darunter einen zugelassenen Krypto-Marktplatz und ein OTC-Geschäft, das sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden bedient!

2. Darüber hinaus wird ein lizensierter Fiat zu Krytos On-Ramp Zugang für kanadische Kunden ermöglicht.

3. Günstige M&A Transaktion zum ca. 6,6 fachen Ertrags/Umsatz Multiple.

4. Mit der Übernahme von Bitbuy wird eine der am schnellsten wachsenden Kryptoplattformen Kanadas mit führendem Marktanteil in BTC/CAD und ETH/CAD und einem signifikanten Ertragswachstum in den letzten Quarten.

5. Fügt dem WonderFi-Ökosystem über 375.000 registrierte Benutzer hinzu. Bitbuy verwaltete per 31.12.2021 über mehr als 455 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten für diese Kunden.

6. Durch die Transaktion, wird WonderFi Eigentümer und Betreiber der ersten Krypto-Marktplatzlizenz in Kanada.

7. Die Produktentwicklungsfähigkeiten und das Skalierungspotenzial wird durch die 80 zusätzlichen Mitarbeitern beschleunigt.

8. Es werden signifikante Umsatz- und Ertragserlöse sowie Kostensynergien durch Integration der Benutzerbasis, Cross-Selling-Dienste und ein kombiniertes globales Angebot erwartet.

Ben Samaroo, CEO of WonderFi Technologies kommentierte wie folgt:

"Die Integration von WonderFi und Bitbuy ist ein großer Schritt vorwärts in unserer Mission, das Finanzwesen durch einfachen und sicheren Zugang zu DeFi und Krypto zu demokratisieren. Ein lizenzierter Marktplatz dient als entscheidendes Tor zur Digital Asset Economy und ermöglicht ein robustes, durchgängiges, einheitliches Kundenerlebnis. Die Integration der Bitbuy-Produktsuite wird die Reichweite und den Umfang, die WonderFi dem Markt bieten kann, beschleunigen und erweitern, und wird das langfristige Wachstum und den Wert des Unternehmens vorantreiben."

Kevin O'Leary, weltweit renommierter Investor, Botschafter und strategischer Berater von WonderFi, kommentierte:

"Dies ist eine Kombination aus zwei Managementteams mit hervorragenden Ausführungskompetenzen, die nun über die Bandbreite, Vermögenswerte und Lizenzen verfügen, um interessierten Anlegern eine institutionelle Krypto-Plattform in Bezug auf zentralisierte und dezentralisierte Finanzdienstleistungen zur Verfügung zu stellen."

WonderFi zahlt ca. 549 USD pro User in der geplanten Transaktion und damit knapp 25% weniger als bei der kalkulatorischen Bewertung von Voyager Digital (1,97 Mrd. USD Börsenwert geteilt durch 2,7 Mio. Nutzer = 730 USD pro User)

Wichtig - vergessen wir nicht folgendes: Voyager Digital dürfte die mögliche Blaupause für den zukünftigen Börsenwert von WonderFi Technologies sein! Das knapp 2 Mrd. USD schwere Unternehmen schaffte es, die Anzahl der "funded accounts' von 43.000 auf 135.000 in den ersten neun Monaten des letzten Jahres zu steigern!

WonderFi Technologies dürfte es auch insbesondere durch die M&A Transaktion in wenigen Monaten schaffen, die Kundenbasis MASSIV auszuweiten und damit auch einen Börsenwert von 1 bis 2 Milliarden USD erreichen!

Somit sind nun realistisch mehrere Hundert Prozent an möglichen Kursgewinnen möglich - Setzen Sie daher jetzt unbedingt auf das nächste Technologie-Unicorn!

WonderFi Technologies Inc (WKN: A3C166) ist ein führendes Fin-Technologieunternehmen, dass sich zum Ziel gesetzt hat, Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zum Krypto/DeFi-Sektor zu bieten. Bis auf wenige Länder, wie z.B. China, wird die App Nutzern weltweit zur Verfügung gestellt.

WonderFi baut dabei auf eine mehrgleisige Geschäftsstrategie!

1) Es wird eine wachstumsstarke Consumer-Finance-App / Portal entwickelt, die als vertrauenswürdiges Tor zum neuen Finanzsystem dienen wird. Die Applikation wird eine Vielzahl von Funktionalitäten im Kryptosektor für institutionelle Anleger und Privatinvestoren anbieten.

Die in wenigen Wochen auf den Markt kommende WonderFi App soll es auch Anlegern und Nutzern mit wenig oder keinen Krypto-Erfahrungen den Zugang zum revolutionären DeFi & Kryptosektor ermöglichen.

Die WonderFi Aktie ist ein mit anderen Worten ein Proxy-Investment für den gesamten DeFi-Sektor und für Aktienanleger ein perfektes Vehikel, um sich in dem Boom-Sektor positionieren wollen.

WonderFi zielt darauf ab, Lücken zwischen dem traditionellen Bankensektor und DeFi zu schließen und durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen organisch zu wachsen.

Zu den potenziellen Einnahmequellen von WonderFi zählen Transaktionsgebühren, Gebühren für Fiat On-Ramp und Off-Ramp sowie Erträge aus Indexprodukte, die über die App angeboten werden.

2) Darüber hinaus investiert das Unternehmen in ein digitales Anlage-Portfolio, das aus ausgewählten Krypto- und DeFi-Assets besteht. Anfang September gab WonderFi bekannt, dass dieses Anlageportfolio zunächst von 1,8 Mio auf 6,8 Mio. CAD in Tranchen aufgestockt wird. Es wurden bereits erste Investments in die folgenden Protokolle (Kryptos) getätigt: Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Compound, Aave und Yearn.

In der Pressemeldung vom 01.11.21 (Link hier) gab WonderFi bekannt, weitere 10 Mio. CAD in Krypto-Protokolle investieren zu wollen. So sind Investments in die beiden Blockchain-Protokolle Solana und Serum geplant.

WonderFi hat darüber hinaus insgesamt 10 Proof of Stake Validator Nodes auf das Ethereum aufgesetzt, was dem innovativen Unternehmen derzeit Renditen von 6% p.a. beschert.

Das Führungsteam und das Board of Directors von WonderFi verfügen über eine etablierte Erfolgsbilanz im Finanz- und Kryptowährungssektor mit früheren Erfahrungen u.a. bei Amazon, Shopify, PayPal, Galaxy Digital, Hut 8 und BIGG Digital.

Das Kernteam von WonderFi ist der Ansicht, dass jeder den gleichen Zugang zu Finanzen haben sollte, und haben sich der Mission verschrieben, Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, auf einfache, intelligente und sichere Weise auf DeFi Opportunitäten zuzugreifen.

Ein Alleinstellungsmerkmal und besondere an der Plattform/App ist, dass Anwender weiter im Besitz ihrer digitalen Anlageprodukte sind, jedoch die nutzerfreundlichen Services mit allen gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen und Dokumentationshistorie der "Wonder App" von WonderFi Technologies nutzen.

Quelle: https://www.wonder.fi/

Das Unternehmen wird von einem herausragendem Management-Team eine Reihe von hochkarätigen strategischen Investoren an Bord, die insbesondere im Social Media Bereich über eine enorme Reichweite verfügen und so die einzigartigen Krypto-Währungsprodukte bekannt machen werden!

Da ist zum einen Shark Tank Star-Investor Kevin O'Leary zu nennen, den aufmerksame Leser bereits von MindMed Inc. Kennen. Seit dem Börsendebüt von MindMed im März 2020 konnten in der Spitze bis zu 1.035% an Kursgewinnen verzeichnet werden!

Kevin O'Leary war auch einer der ersten Investoren bei MindMed, der das Potential bereits vor dem Börsengang erkannt hat und auf den Erfolg des Unternehmens gesetzt hat.

Wonderfi Technologies Inc. (WKN: A3C166) ist nun seine neue Börsenwette und Sie haben jetzt eine solide Chance auf einen möglichen Tenbagger im äußerst heißen DeFi & Blockchain Trendsektor.

Hier nochmals die wichtigsten Kaufargumente und Alleinstellungsmerkmale von WonderFi Technologies (WKN: A3C166) auf einen Blick:

1.

Niedrige bis kaum vorhandene Akquisitionskosten für Neukunden durch die Unterstützung der strategischen Investoren und Social Media Stars wie Kevin O'Leary (über 2,2 Millionen Followers) und Josh Richards (über 37 Millionen Follower)!

Im Vergleich: Voyager Digital hat in ihrer Juni-Firmenpräsentation die Akquistionskosten für jeden Neukunden mit 40 $ beziffert.

2.

Enorme Liquidität auf der Plattform/App durch Anbindung an die größten und führenden Kryptowährungsbörsen wie Binance, Coinbase und FTX.

3.

Das Unternehmen profitiert zweifach: Zum einen von den Ertragszuwächsen, die die Portfolioeinheiten synergistisch erwirtschaften und zum anderen von dem möglichen enormen Wertzuwachs der Blockchain-Beteiligungen, die auch Renditen für WonderFi abwerfen.

4.

Mit einem Investment in WonderFi Technologies setzen Sie auf einen der Pioniere im Blockchain- und DeFi-Sektor - und dass von Anfang an.

5.

Enorme Zielmärkte: Die App wird nicht nur in Nordamerika zum Download zur Verfügung gestellt werden, es gibt weltweit mehr als 1,7 Milliarden Menschen, die kein Bankkonto haben oder unterversorgt sind. Jedoch verfügen diese Menschen jedoch in den meisten Fällen über ein Mobiltelefon.

Dadurch hat die Finanz-App von WonderFi mit der richtigen Marketingstrategie eine gute Chance hier schnell signifikante Marktanteile zu erobern.

6.

Im Gegensatz zu ETF's hat WonderFi die Möglichkeit, durch Staking und Yield Farming substantielle Anlagerenditen für digitale Vermögenswerte (Kryptos) zu erzielen.

7.

Da die Nutzer der WonderFi App zu jeder Zeit ihre digitalen Vermögenswerte (Kryptos) eigenständig verwalten (z.B. über die MetaMask Wallet), benötigt das Unternehmen gemäß den aktuellen kanadischen Vorschriften keine Lizenzen.

8.

Strategische Zusammenarbeit mit DeFi Pulse: WonderFi App Nutzer werden zukünftig mit einem Klick in einen breit diversifizierten Basket der wichtigsten DeFi - Protokolle investieren können, ohne umständlich den aufwändigen Registrierungs- und Legitimationsprozess bei mehreren Kryptobörsen durchlaufen zu müssen!

Viele der in dem Basket enthaltenen hochwertigen DeFi-Protokollen wie z.B. Aave, Uniswap konnten in den letzten 12 Monaten bereits um mehrere Hundert Prozent an Wert zulegen, Loopring sogar mehr als 1.300%!

Dieses Alleinstellungsmerkmal der WonderFi App dürfte sich extrem positiv beim Onboarding-Prozess von Millionen neuen Nutzern auswirken, die eine einfach zu bedienende Finanz-App schätzen, und jederzeit die Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte haben!

Investment Highlights zu WonderFi Technologies:

Es handelt sich hier um eine einzigartige kanadische Fintech-Gesellschaft, die eine revolutionäre hochskalierbare Finanz-App / Plattform betreibt und es so Hunderten Millionen Menschen ermöglicht, Geld in Kryptos anzulegen und passive Anlagerenditen zu erwirtschaften, die mehrere Prozentpunkte über traditionellen Bankprodukten und Anleihen liegen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in ein Portfolio von aussichtsreichen Blockchain-Protokollen investiert.

WonderFi Technologies ist eines von nur einer Handvoll börsennotierten Gesellschaften, die das Potential im boomenden DeFi-Sektor erkannt haben und hier wertvolle Dienstleistungen für Anleger anbietet.

Extrem kompetentes Management- und Beraterteam, das bereits sehr erfolgreiche Unternehmen aus dem Sektor aufgebaut hat. Der CEO des Unternehmens, Ben Samaroo, war u.a. Executive Office bei First Coin Capital, das 2018 von Galaxy Digital übernommen wurde.

Überragende strategische Partner & Investoren, die Kompetenz und enorme Social Media Reichweite einbringen. So unterstützen z.B. Shark Tank Starinvestor Kevin O'Leary, der Milliardär Sam Bankman-Fried und Generation Z Star Josh Richards (37 Mio. Follower) das innovative Unternehmen. Diese Reichweite wird für ein schnelles Wachstum des Kundenstamms und der verwalteten Assets (AUM) sorgen!

Mehr als 36% der ausgegebenen Aktien befinden sich in den Händen von strategischen Investoren und Management. Mit 166,8 Mio. CAD Börsenwert ist die Bewertung extrem niedrig. Wir sehen in der Aktie ein spektakuläres Kurspotential von mehreren Hundert Prozent !

Ausreichend finanziert: Per September 2021 hat das Unternehmen ca. 26 Mio. CAD an Barliquidität bzw. in digitale Vermögenswerte investiert. Hinzu kommen Einnahmen über 26,4 Mio. CAD aus einer Kapitalerhöhung unter der Leitung von Canaccord, die Ende Oktober erfolgreich geschlossen wurde.

Brandneu an der Börse: Am 31. August 2021 wurde WonderFi Technologies an der kanadischen NEO Börse gelistet. Sie haben hier die einmalige Chance, noch von Anfang an der großartigen Wachstums-Story dabei zu sein!

Enormer Newsflow seitens des Unternehmens und starkes Medieninteresse für den Sektor erwartet. Wir erwarten einen erfolgreichen Launch der Finanz-App und dynamischen Anstieg der Kundenbasis und Anlagevolumen.

Verpassen Sie nicht diesen Überflieger im Boom-Sektor Defi & Blockchain!

Bei WonderFi Technologies hat sich ein hochkarätiges Team von Branchen-Insidern und Social Media Stars wie Shark Tank Star-Investor Kevin O'Leary oder Josh Richards zusammengefunden, um Anlegern DeFi-Produkte leicht zugänglich zu machen!

Name: WonderFi Technologies Inc. WKN: A3C166 ISIN: CA97818W1077 Börsenkürzel Kanada: WNDR (NEO) Letzter Börsenkurs: 1,74 € (Tradegate )

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. WonderFi Technologies Inc. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, TTMzero und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Enthaltene Werte: KYG370921069,CA97818W1077,CA92919V1085,US19260Q1076