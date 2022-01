SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu den Krankenkassen:

"Nur hat die Ampel eben auch an anderen Stellen viele teure Wünsche. Wie viel am Ende somit für den Bundeszuschuss übrig bleibt, ist offen. Fest steht nur, dass die neue Koalition ihren Wunschkatalog zuklappen und entscheiden muss, welches Projekt Priorität hat und was dafür an Finanzmitteln bereitsteht. Sobald sich im Frühjahr die Corona-Lage womöglich etwas entspannt, wird Lauterbach mit den Niederungen der Gesundheitspolitik befasst sein. Dann wird sich zeigen, ob sich der ungekrönte König von gefühlt tausend Corona-Talkshows im grauen Polit-Alltag bewährt"./yyzz/DP/he