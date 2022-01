NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat ElringKlinger von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 13,90 auf 16,00 Euro angehoben. Der Autozulieferer wandele sich ein "Elektro"-Investment, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe beim Umbau operative und strategische Fortschritte gemacht, und das in einem schwierigen Marktumfeld. ElringKlinger sei nun mit Blick auf Batterien und Brennstoffzellen gut aufgestellt./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT

