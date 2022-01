DJ PTA-News: S&T AG: S&T AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT NEUEN IOT COO

Linz (pta001/05.01.2022/07:00) - Österreich | 05.01.2022

Der Aufsichtsrat des Technologiekonzerns S&T ( http://www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) hat mit Wirkung zum 1. Jänner 2022 Herrn DI Michael Riegert zum Chief Operating Officer als Nachfolger für Herrn Carlos Queiroz für das Segment IoT Solutions Europe bestellt. Herr DI Michael Riegert arbeitet seit über 25 Jahren als Ingenieur und Manager im Embedded-Hardware- und Softwarebereich und war zuletzt als Geschäftsführer der Kontron Transportation GmbH tätig. Er folgt Herrn Carlos Queiroz nach, dessen Vorstandsvertrag zum 31.12.2021 ausgelaufen ist und der nun, wie geplant, seinen Ruhestand antritt.

Mag. Claudia Badstöber, Aufsichtsratsvorsitzende der S&T AG: "Ich bedanke mich bei Herrn Carlos Queiroz für seinen Einsatz und seine Leistungen - insbesondere im Rahmen der Restrukturierung und Neuausrichtung der Kontron nach ihrer Übernahme durch die S&T AG hat Herr Queiroz einen sehr wertvollen Beitrag zur Entwicklung der S&T Gruppe geleistet. Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünsche ich ihm das Allerbeste. Ich freue mich darüber, dass wir mir Herrn DI Michael Riegert einen ebenso kompetenten Nachfolger gefunden haben, der bisher bereits im Erweiterten Vorstandsteam der S&T tätig war, und heiße in herzlich im S&T Vorstand willkommen."

ÜBER DIE S&T AG

Der Technologiekonzern S&T AG ( http://, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 33 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

