Bitcoin: Wann wir strategisch kaufen sollten

Anzeige / Werbung Der Monatswechsel eröffnet kurzfristige Chancen im Bitcoin Betrachtet wurde bei der Auswertung nur jene Zeit, in der auch institutionelles Geld (seitdem der Bitcoin auch als Future gehandelt wird) in den Markt fließen konnte. Das entspricht der Zeit von Ende 2017 bis heute. Die Monats-Auswertung zeigt besonders im Oktober Stärke. Hier haben wir aber eine zu kurze zeitliche Basis, als dass wir die Monats-Auswertung allzu ernst nehmen sollten. Der Mittwoch war in der Zeit, seit der Bitcoin auch als Future handelbar ist, der mit Abstand beste Tag für die Longseite. Wer also im späten Dienstagshandel kaufte und über den gesamten Mittwoch investiert war, hat den Hauptteil der Bewegungen mitgenommen. Eine Strategie, die den Effekt in den Tagen um den Monatswechsel herum bis in die ersten Tage nach dem Monatswechsel ausnutzt, hat folgende Kapitalkurve. Der Effekt ist gut nutzbar, bei gleichzeitig begrenzter Investitionszeit. In der Strategie wird etwa eine Woche vor dem Monatsende eingestiegen, und stets nur Long.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )