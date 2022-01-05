FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA EVERGR.GR. 17/22 XS1580431143
CHINA EVERGR.GR. 17/24 XS1587867539
CHINA EVERG. 19/22 XS1982036961
CHINA EVERG. 19/24 XS1982040641
CHINA EVERGR.GR. 17/23 XS1627599498
CHINA EVERGR.GR. 17/25 XS1627599654
AB/FROM ONWARDS 05.01.2022
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA EVERGR.GR. 17/22 XS1580431143
CHINA EVERGR.GR. 17/24 XS1587867539
CHINA EVERG. 19/22 XS1982036961
CHINA EVERG. 19/24 XS1982040641
CHINA EVERGR.GR. 17/23 XS1627599498
CHINA EVERGR.GR. 17/25 XS1627599654
AB/FROM ONWARDS 05.01.2022
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