Der Schwung aus dem Jahresende 2021 konnte auch gestern den DAX weiter nach oben treiben und neue Verlaufshoch generieren. Direkt zum Start war die 16.100er-Marke kurz im Fokus, gefolgt von einer ersten Konsolidierung. Das neue Gap ab 16.020 im Auge hatte ich in diesem Zusammenhang direkt am Morgen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...