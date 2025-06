© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

Geopolitische Spannungen und ein schwacher US-Dollar treiben Anleger in sichere Häfen. Gold profitiert als Krisenschutz und könnte weiter zulegen, falls die US-Notenbank auf schwache Arbeitsmarktdaten reagieren muss. Der Goldpreis war am Montag zeitweise um 2,8 Prozent auf 3.390 US-Dollar je Feinunze gestiegen. Am frühen Dienstagmorgen setzte er seine Aufwärtsbewegung zunächst fort, fiel dann aber im weiteren Verlauf leicht und notiert aktuell bei rund 3.356 US-Dollar je Feinunze (Stand: 8:46 Uhr). Auslöser für den Kurssprung zu Wochenbeginn ist die angespannte geopolitische Lage: Zwischen den USA und China hat sich der Ton verschärft, nachdem Peking Washington Vertragsbruch in …