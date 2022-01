DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PORSCHE - Porsche setzt große Hoffnungen in künstlich hergestelltes Benzin. Es gebe derzeit rund 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf der Welt, sagt Barbara Frenkel, Einkaufschefin des Sportwagenbauers im Interview: "Bis diese Flotte durch Elektroautos ersetzt ist, werden noch viele Jahre vergehen. Mit synthetischen Kraftstoffen verringert sich der CO2-Ausstoß des Fahrzeugbestands sofort." In einem ersten Schritt investiert das Unternehmen 20 Millionen Euro in eine Pilotanlage in Chile. "Nächstes Jahr wird sie den Betrieb aufnehmen", sagt die Managerin: "Wir erhalten dann in dieser ersten Phase die Jahresproduktion von 130.000 Liter E-Fuels." Zunächst sollen sie im Rennsport eingesetzt werden. Im weiteren Ausbau könnte das Unternehmen mit Partnern bis zu einer halben Milliarde Euro in die Anlage inklusive eines Windparks stecken. (Handelsblatt)

VOLVO CARS - Stabwechsel beim seit Herbst 2021 börsennotierten schwedischen Autohersteller Volvo, der mehrheitlich dem chinesischen Autohersteller Zhejiang Geely Holding gehört. Ab 21. März folgt Ex-Dyson-CEO Jim Rowan als CEO und Präsident auf den früheren MAN-Chef Hakan Samuelsson, dessen Vertrag in diesem Jahr endet. Rowan, der seit 2021 dem Gesellschafterausschuss von Henkel angehört, kommt vom kalifornischen Trink- und Geschirrteile-Hersteller Ember Technologies. Volvo durchlaufe einen rasanten Wandel der Digitalisierung, weshalb jemand mit globaler CEO-Erfahrung von außerhalb der Autoindustrie gesucht worden sei, so Volvo-Cars-Board-Vorsitzender Eric Li. (Börsen-Zeitung)

ALLIANZ-FIRMENKUNDEN - Chris Townsend will das bislang volatile Firmenkundengeschäft des Versicherers zu einem Erfolgsfaktor machen. Für das Geschäft mit mittelgroßen Firmen, seit Juli gebündelt, soll es Ende 2022 eine Datenplattform geben. Die Schaden- und Kostenquote soll bis 2024 um etwa 4 Prozentpunkte gesenkt werden. Townsend will in seinem Sachversicherungsportfolio den operativen Gewinn bis zum Jahr 2024 um 500 Millionen Euro erhöhen. (Börsen-Zeitung)

PERMIRA/TERACO DATA - Die Finanzinvestoren Permira und Berkshire Partners verkaufen eine Mehrheitsbeteiligung an Afrikas größtem Betreiber von Rechenzentren Teraco Data Environments an den kalifornischen Konkurrenten Digital Realty Trust. Die Transaktion bewerte das in Johannesburg ansässige Unternehmen Teraco mit etwa 3,5 Milliarden US-Dollar, erklärte Digital Realty am späten Montagabend. (Börsen-Zeitung)

BAIN CAPITAL/BOOTS - Der Finanzinvestor Bain Capital ist nach Informationen der britischen Times an Walgreens Boots Alliance interessiert. Bain sei vor mehr als zwei Monaten auf den US-Eigentümer der britischen Drogeriemarktkette Boots zugegangen. Dem Blatt zufolge bemüht sich die Private-Equity-Gesellschaft nach monatelanger Due Diligence um die Pole-Position im Rennen um den Einzelhändler. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2022 01:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.