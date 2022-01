Der bisherige Geschäftsführer der S&T-Tochter Kontron Transportation, Michael Riegert, folgt Carlos Queiroz als Chief Operating Officer (COO) für das Segment IoT (Internet of Things) Solutions Europe nach. Queiroz trat nach Auslaufen seines Vertrags mit Jahresende den Ruhestand an, teilte S&T am Mittwoch mit.bel/cgh (APA)

