Das Instrument 4BQ CNE100002391 BANK OF QINGDAO H YC 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.01.2022

The instrument 4BQ CNE100002391 BANK OF QINGDAO H YC 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.01.2022

