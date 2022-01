The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2022ISIN NameUS24422EUQ06 JOHN DEERE C 19/22 MTNXS1543100702 CIBC 17/22 FLR MTNFR0013230745 MICHELIN 17/22 CVXS1215153930 SCENTRE MANAGEM.15/22 MTNXS0728783373 ING BK NV 12/22 MTNXS1933829324 TOYOTA M.FIN 19/22 MTNUSY20721BS73 INDONESIA 16/22 MTN REGSUSH3698DAQ72 CRED.SUISSE GRP 17/23REGSUS345397XA68 FORD MOTOR CRED. 15/22FR0012146777 SANOFI 14/22 MTNUS06738EAS46 BARCLAYS 17/23KYG9843H1074 YIDA CHINA HLDGS DL -,01US6325C1CK33 NATL AUSTR. BK 17/22 FLRFR0011057306 CAISSE REF.HAB 11-22DE000HSH4R60 HCOB IS 14/22US06738EAT29 BARCLAYS 17/23 FLRUS63254AAU25 NATL AUSTR. BK 2022 MTNUS037833CM07 APPLE 17/22US05723KAD28 BAK.HUG./CO-O. 18/22DE000DK8AG02 DEKABANK DGZ IHS.6285US22536PAA93 CREDIT AGR.LDN 17/22 MTNUS21688AAK88 RABOBK NED.NY 2022FLR MTNUS80281LAF22 SANTAN.UK GRP 17/23US21688AAJ16 RABOBK NED.NY 2022XS1933001031 EIB 19/22 FLRDE000A2DAHG0 NIEDERS.SCH.A.17/22 A.867DE000HSH4RT8 HCOB ZS 22 14/22