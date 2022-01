The following instruments on XETRA do have their first trading 05.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.01.2022



Anleihen



1 US14913R2U05 Caterpillar Financial Services Corp.

2 DE000A3MQNG3 Niedersachsen, Land

3 DE000LB2WAS5 Landesbank Baden-Württemberg

4 US14913R2S58 Caterpillar Financial Services Corp.

5 DE000HLB29Y4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

6 DE000HLB29X6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

