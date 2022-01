Die Mega-Rallye bei Heidelberger Druck setzt sich weiter fort. Am Dienstag ist die Aktie erstmals seit 2018 wieder über die 3-Euro-Marke geklettert. Die operativen Fortschritte und der Aufbau des neuen Geschäftsfelds Elektromobilität werden an der Börse gewürdigt. Auch die Analysten äußern sich weitgehend positiv.Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten seine Erwartungen übertroffen, schrieb etwa Analyst Stefan Augustin von der Investmentbank Warburg Research jüngst in einer Studie. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...