Die Jungheinrich Vorzugsaktien notieren in Schlagdistanz zum Allzeithoch im Bereich von 48 Euro. Der letzte Versuch, diese Hürde zu überwinden, scheiterte Mitte November. Nach einem scharfen Rücksetzer nimmt die Aktie die charttechnisch wichtige Marke zum Jahresstart wieder ins Visier. Es ist ein offenes Geheimnis: In Zeiten von Same-Day-Delivery-Service geht ohne eine optimierte Intralogistik - also die Steuerung, Durchführung und Organisation des Materialflusses innerhalb eines Lagerbetriebes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...