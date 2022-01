Dass die Börse trotz massiv steigender COVID-19 Infektionszahlen derzeit ein Ende der Pandemie einpreist und Impfstoff-Aktien wie die BioNTech Aktie in den Keller und zugleich Lifthansa & Co. In die Höhe schickt, ist eine umstrittene Reaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...