DJ EUREX/Bund-Future mit leichten Abschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.25 Uhr 2 Ticks auf 170,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,93 Prozent und das -tief bei 170,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.244 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 12 Ticks auf 204,46 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 133,14 Prozent.

Im Handel ist von Stabilisierungsansätzen des Bund-Futures die Rede. Dieser ist in kurzer Zeit mit neuen Reflationierungserwartungen an den Märkten von rund 174,40 auf das aktuelle Niveau gefallen. Die Commerzbank empfiehlt, Bunds in der Schwäche zu kaufen.

January 05, 2022 02:35 ET (07:35 GMT)

