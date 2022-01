Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten ist gut und die Risikobereitschaft erhöht, woraus der Euro bislang aber kaum Profit schlagen kann, so die Analysten der Helaba.Dieser setze zum US-Dollar seine Konsolidierung unterhalb der 21-Tagelinie fort, die heute bei gut 1,13 USD verlaufe. Zwar sei der übergeordnete Abwärtsimpuls intakt, seit Mitte November pendele der Euro aber zwischen 1,12 und 1,14 USD. Ein im Vergleich zur Europäischen Zentralbank schnelleres Agieren der US-Notenbank sei in den derzeitigen Kursen eskomptiert und solange sich an dieser Sichtweise nichts ändere, gebe es keinen Grund für einen Ausbruch aus der aktuellen "Komfortzone". ...

